Партийное собрание закончилось застольем: Ким Чен Ын отчитал членов партии за аморальность

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, в том числе за распитие алкоголя.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в уезде Онхчон города Нампхо члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание».

Кроме того, около 40 членов партии, включая руководство парткома, «отправились в заведение культурно-бытового обслуживания, где их угостили выпивкой».

Источник: Лента.ру