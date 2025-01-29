Партийное собрание закончилось застольем: Ким Чен Ын отчитал членов партии за аморальность
Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, в том числе за распитие алкоголя.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что в уезде Онхчон города Нампхо члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание».
Кроме того, около 40 членов партии, включая руководство парткома, «отправились в заведение культурно-бытового обслуживания, где их угостили выпивкой».
Источник: Лента.ру
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