Впервые два азербайджанских университета вошли в ТОП-500 Шанхайского рейтинга

«Глобальный рейтинг академических предметов» был опубликован Шанхайским рейтингом - одним из самых престижных рейтингов в мире.

Азербайджан впервые представлен в вышеуказанном рейтинге по предмету «Математика» двумя вузами.

Так, Бакинский государственный университет занимает 401-500-е место, а Университет «Азербайджан» — 301-400-е место.

Азербайджан — единственная страна, представляющая регион Южного Кавказа в этом рейтинге по математике.

Следует отметить, что «Глобальный рейтинг академических предметов» включает в себя более 1900 университетов из 96 стран мира по 5 широким направлениям и 55 предметам, включая естественные науки, инженерию, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки.

В этом рейтинге оценивается деятельность университетов мира в соответствующих дисциплинах по 5 категориям (преподавательский состав мирового уровня, научные показатели мирового уровня, высококачественные исследования, влияние исследований и международное сотрудничество).