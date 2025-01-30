Названо имя фаворита на возможных президентских выборах в Украине

Явным фаворитом возможных президентских выборов в Украине является бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Сейчас явный фаворит возможных выборов – Залужный. Ему сумели создать определенный имидж человека крепкого, серьезного, твердого защитника Украины», - подчеркнул он, передают украинские СМИ.

Как отметил Азаров, опросы в Украине показывают, что Залужный «в любом случае многократно перевешивает Зеленского». Однако, по словам бывшего премьера, вопрос остается открытым, допустят ли экс-главкома ВСУ к выборам.