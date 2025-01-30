Появился список разбившихся на борту Bombardier фигуристов: Джона Маравилла спасла собака

В самолете, который разбился в Вашингтоне, была группа фигуристов и русские тренеры - чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Их сын Максим Наумов, которого пара тренировала, улетел с соревнований чемпионата США -2025 еще в понедельник.

В списке поначалу фигурировали имена Алисы Ефимовой и ее партнера Миши Митрофанова, Аннабель Морозовой, Антона Спиридонова. Позже стало известно, что они не были на том злополучном рейсе, а вылетели раньше.

«Меня не было на рейсе. Люди, которых я знал, думаю, были... Мне сказали в аэропорту, что, похоже, никто не выжил», - заявил Спиридонов РИА Новости.

При этом фигурист сообщил, что на борту была тренер, советская фигуристка Инна Волянская с учениками, она тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии.

Другой фигурист Илья Малинин в первые минуты после трагедии написал в соцсетях: «Я надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо. Да хранит вас Бог» Однако, по данным американских властей, выживших в авиакатастрофе нет.

Американский фигурист Джон Маравилла не попал на самолет, который упал в США, так как его собака оказалась слишком велика для переноски. В своих соцсетях он написал, что когда летел на соревнования, животное спокойно прошло контроль. В итоге Маравилла поехал обратно на машине, это спасло ему жизнь.

В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Борт развалился на две части и рухнул в реку Потомак.