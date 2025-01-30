Распродажа на аукционе в Армении: власти решили продать почти половину автопарка госорганов

Правительство Армении на заседании 30 января обсудило проект решения правительства об изъятии транспортных средств, закрепленных за органами системы государственного управления, и передачи Комитету по управлению государственным имуществом.

Обращаясь к председателю комитета по управлению государственным имуществом, премьер-министр Никол Пашинян спросил, что они собираются делать с этими автомобилями.

«После приема автомобили будут приняты у нас на хранение, большинство из них, естественно, будут проданы, часть из них, наиболее новые заменят старые автомобили, но большинство, несомненно, будет продано с аукциона», - сказал Арнак Аветисян.

В свою очередь, Никол Пашинян отметил, что вследствие этого решения будет зафиксирован исторический минимум служебных автомобилей в РА.

Отметим, что проектом предусматривается изъять в общей сложности 423 единицы транспортных средств из 52 государственных органов. Это почти половина автопарка госорганов.

Источник: news.am