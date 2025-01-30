Али Асадов прибыл с визитом в Казахстан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 30 января прибыл с рабочим визитом в Алматы по приглашению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров АР.

В Международном аэропорту Алматы Али Асадова встречали вице- премьер – глава аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица.

В рамках визита Али Асадов выступит на международном цифровом форуме «Digital Almaty 2025». Также он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в качестве гостя.