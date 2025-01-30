Турецкая разведка содействовала освобождению 5 граждан Таиланда в Газе

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции добилась освобождения пяти граждан Таиланда, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщили источники в турецких органах безопасности.

Отмечается, что освобождение заложников стало возможным в результате переговоров, проведенных MIT с ХАМАС в рамках «разведывательной дипломатии».

Операция была проведена по указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сегодня в рамках третьего раунда обмена пленными между ХАМАС и Израилем были освобождены трое израильтян, а также 5 граждан Таиланда.

Источник: Anadolu