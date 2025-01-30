В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Спасательная операция на месте крушения самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне, упавшего после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в реку Потомак, прекращена.

Как передает РБК, об этом сообщил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли.

«Мы переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент я не верю, что мы найдем выживших», - заявил он на пресс-конференции.

09:20

Тела 18 пассажиров самолета Bombardier CRJ700, упавшего в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, достали из реки.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.

По их словам, выживших среди этих 18 человек нет.

Источник: Gazeta.Ru

08:50

В Вашингтоне сотрудники полиции вытащили несколько тел погибших из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана.

Об этом пишет The Washington Post.

«Полиция вытащила из воды несколько тел», — говорится в публикации.

В настоящее время спасатели ищут в реке Потомак людей, которые находились на борту столкнувшихся самолета и вертолета, отмечается в совместном заявлении полиции и службы пожарной охраны столичного американского округа Колумбия в социальной сети Х.

Источник: Gazeta.Ru

08:23

В Вашингтоне рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана потерпел крушение самолет, на борту которого могли находиться 60 человек.

Об этом сообщает ABC News.

По информации американских СМИ, самолет столкнулся с военным или полицейским вертолетом и упал в районе реки Потомак в районе аэропорта. В экстренных службах сообщили, что на месте происшествия работают пожарные катера.

Белый дом заявил, что об инциденте доложено президенту США Дональду Трампу.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло аэропорт.

Как сообщило FAA, региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Hawk во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Информации о состоянии экипажей и пассажиров пока нет.

Источник: Gazeta.Ru