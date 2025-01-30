 В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:15 - Сегодня
В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Спасательная операция на месте крушения самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне, упавшего после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в реку Потомак, прекращена.

Как передает РБК, об этом сообщил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли.

«Мы переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент я не верю, что мы найдем выживших», - заявил он на пресс-конференции.

09:20

Тела 18 пассажиров самолета Bombardier CRJ700, упавшего в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, достали из реки.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.

По их словам, выживших среди этих 18 человек нет.

Источник: Gazeta.Ru

08:50

В Вашингтоне сотрудники полиции вытащили несколько тел погибших из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана.

Об этом пишет The Washington Post.

«Полиция вытащила из воды несколько тел», — говорится в публикации.

В настоящее время спасатели ищут в реке Потомак людей, которые находились на борту столкнувшихся самолета и вертолета, отмечается в совместном заявлении полиции и службы пожарной охраны столичного американского округа Колумбия в социальной сети Х.

Источник: Gazeta.Ru

08:23

В Вашингтоне рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана потерпел крушение самолет, на борту которого могли находиться 60 человек.

Об этом сообщает ABC News.

По информации американских СМИ, самолет столкнулся с военным или полицейским вертолетом и упал в районе реки Потомак в районе аэропорта. В экстренных службах сообщили, что на месте происшествия работают пожарные катера.

Белый дом заявил, что об инциденте доложено президенту США Дональду Трампу.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло аэропорт.

Как сообщило FAA, региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Hawk во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Информации о состоянии экипажей и пассажиров пока нет.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
2900

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры ...

Общество

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными ...

Политика

МИД Азербайджана ответил французскому министру

Политика

Армения хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана ...

В мире

Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Турецкая разведка содействовала освобождению 5 граждан Таиланда в Газе

Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению

Появился список разбившихся на борту Bombardier фигуристов: Джона Маравилла спасла собака

В Турции обрушилось трехэтажное здание, 5 человек остались под завалами - ВИДЕО

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

Сегодня, 20:45

Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ

Сегодня, 20:38

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы

Сегодня, 20:25

МИД Азербайджана ответил французскому министру

Сегодня, 20:15

Обсуждены возможности азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере транспорта

Сегодня, 20:00

В Баку произошло два пожара

Сегодня, 19:45

«Знак отличия» и «Специальный знак отличия» в сфере пассажирских и грузовых перевозок будет выдавать AYNA

Сегодня, 19:30

В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Армения хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана в Европу

Сегодня, 19:00

При поддержке PASHA Holding, открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”!

Сегодня, 18:45

​​​​​​​Сафура презентовала новый клип, но сама в нём не появилась - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Турецкая разведка содействовала освобождению 5 граждан Таиланда в Газе

Сегодня, 18:15

В Азербайджане обсуждают программы поддержки молодежи в вопросе жилья

Сегодня, 18:08

В Кюрдамире 100 учеников покинули одну школу? – Официальный ответ

Сегодня, 18:06

Пашинян: Армения продолжит усилия по мирной повестке

Сегодня, 17:28

Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Сегодня, 17:20

Экономика Франции исчерпала импульс от Олимпиады и перешла к снижению

Сегодня, 17:18

Чипсы Lay’s и риск аллергии - будут ли их отзывать в Азербайджане?

Сегодня, 17:16

Акция протеста в Армении переросла в стычки с полицией

Сегодня, 17:13

ЕС продлил мандат «гражданской наблюдательной миссии» в Армении

Сегодня, 17:09
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50