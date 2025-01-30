Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ

Правительство Великобритании призывает британских предпринимателей и компании, ведущих экспортные операции со странами, поддерживающими тесные торгово-экономические связи с Россией, проявлять особую осторожность с целью избежать попадания в список бизнес-структур, содействующих обходу санкций в отношении РФ.

Об этом говорится в рекомендацииправительства Великобритании, размещенное на его сайте.

Данная рекомендация затрагивает 14 стран, в числе которых Армения, Китай, Индия, Таиланд, Монголия и др.

Власти Великобритании предупреждают о рисках сотрудничества с партнерами, которые могут участвовать в реэкспорте товаров или оказывать поддержку российской экономике, что может повлечь за собой ограничительные меры со стороны Лондона и его союзников.

"Россия продолжает закупать товары и изделия специфического назначения западного производства у организаций в третьих странах, часто без ведома правительств. <....> Предприятиям следует постоянно оценивать условия экспортного контроля в странах, с которыми они сотрудничают. Компании, возможно, пожелают провести более тщательную проверку при экспорте продукции, подверженных риску, в определенные страны, чтобы предотвратить их реэкспорт в Россию, хотя риски для каждой страны и отдельных видов торговли могут отличаться. Правительство Великобритании полностью поддерживает торговлю с этими странами, конечным пунктом назначения которых не является Россия или любое другое место назначения, на которое распространяются санкции", - говорится в документе.

В представленный Лондоном список вошли товары британских компаний, которые нередко поставляются (в Россию) через третьи страны и поддерживают российских военных и промышленные предприятия: широкий ассортимент промышленного оборудования, приборы для аэронавигации и радионавигации, автомобили, двигатели и их запчасти тракторы и самоходные погрузчики механические экскаваторы центробежные насосы турбореактивные двигатели и газовые турбины смазочные материалы печатные краски компьютерные мониторы, процессоры и др.