Премьер Сербии подал в отставку из-за протестов против руководства страны

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом сам политик заявил на экстренной пресс-конференции, созванной 28 января.

По словам Вучевича, это его «безвозвратное решение», согласованное с президентом Сербии Александром Вучичем. Отставка Вучевича произошла в момент масштабных протестов в стране, которые, как говорит сам сербский премьер, организованы из-за рубежа с целью государственного переворота.

«Теперь я могу с уверенностью сказать, что это абсолютно продуманное действие, организованное из-за рубежа, в этом у меня нет никаких сомнений», – подчеркнул Вучевич.

Кроме него свой пост оставит мэр города Нови-Сада Милан Джурич – второго по численности населения города в Сербии.

Масштабные протесты в Сербии проходят после того, как в ноябре 2024 г. обрушился навес на станции Нови-Сад. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей.

Исполнителем работ на вокзале в Нови-Саде был китайский консорциум CRIC & CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd).

С ноября сербские студенты организовывали протесты по всей стране, призывая к уголовной ответственности причастных к реконструкции вокзала, а также требуя опубликовать полную документацию о работах, проводившихся на станции. Всего в протестах принимали участие десятки тысяч человек, студентов также поддержала оппозиция. 24 января в стране прошла забастовка, к ней присоединились учителя и медработники. Кроме масштабных протестных шествий демонстранты 27 января заблокировали на сутки Автокоманду – крупнейшую транспортную развязку в Белграде. По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, полиция Сербии пытается не допустить обострения и не и не применять силу против протестующих.

Как заявил Вучич, правительство пошло навстречу протестующим – вечером 27 января на совместной пресс-конференции со спикером парламента Аной Брнабич и премьером Вучевичем сербский президент отметил, что вся документация по ремонту вокзала в Нови-Саде выложена на официальном сайте правительства. Кроме того, Вучич подчеркнул, что готов идти на диалог с демонстрантами, несмотря на то что «некоторые и будут считать, что это слабость». Из-за протестов Вучич анонсировал замену более половины министров.

Источник: Ведомости