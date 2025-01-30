Разведка Пентагона отменила памятные мероприятия из-за указа Трампа

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США из-за указа президента Дональда Трампа приостановило проведение внутренних мероприятий, связанных с несколькими праздниками и памятным датами, в том числе с Днями памяти жертв Холокоста, Днем Мартина Лютера Кинга и Днем равенства женщин.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на внутреннее распоряжение ведомства.

Мероприятия отменили в рамках исполнения указа Трампа о закрытии в федеральных ведомствах отделов по разнообразию, равенству и инклюзивности (diversity, equality and inclusion, DEI), которые в том числе отвечали за празднование памятных дат, связанных с различными меньшинствами в США. При этом в документе разъясняется, что указанные дни остаются памятными на общегосударственном уровне и каждый сотрудник вправе отмечать их в индивидуальном порядке по собственному усмотрению.

Среди других отмененных мероприятий в документе также указаны Месяц истории темнокожих, Месяц гордости (в поддержку движения ЛГБТ), Месяц азиатско-тихоокеанского наследия в Америке, Месяц латиноамериканского наследия, Месяц истории женщин, Месяц наследия американских индейцев и Месяц осведомленности о занятости людей с ограниченными возможностями.

«Разведывательное управление работает с руководством министерства обороны над тем, чтобы в полной мере и своевременно реализовать все указания [президентской] администрации. По мере получения новых указаний мы продолжим обновлять нашу внутреннюю документацию», - сообщил ABC News официальный представитель РУМО Сет Кларк.

Ранее Госдепартамент США запретил представительствам внутри страны и за рубежом вывешивать какие-либо флаги, кроме государственного флага США. Запрет касается в том числе крайне-левых движений, таких как ЛГБТ и Black Lives Matter.

После инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании существования в США только двух полов - мужского и женского.

Источник: ТАСС