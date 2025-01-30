Издание отказало спикеру парламента Армении в опровержении

Газета «Жоховурд» отказалась публиковать опровержение после угрозы спикера армянского парламента Алена Симоняна подать на нее в суд и не намерена удалять публикацию.

Симонян накануне пригрозил газете судебным иском, если она не удалит публикацию, в которой спикеру на встрече с парламентариями скандинавских и балтийских стран приписывались следующие слова: «РФ должна быть разгромлена, должна проиграть и исчезнуть, чтобы для нас и для ваших стран было бы хорошо. Падение России для нас откроет очень хорошие перспективы».

Газета изучила также публикации в странах Балтии по итогам встречи за закрытыми дверями в Иреване и отмечает, что она прошла в крайне антироссийской атмосфере, о чем свидетельствуют официальные релизы парламентов Латвии и Эстонии.

В своем сегодняшнем номере «Жоховурд» отмечает, что после антироссийских заявлений Симонян встал перед фактом: не знает, как оправдаться перед российскими коллегами (как известно, сейчас прорабатывается визит в Армению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко – ред.), как убедить, что он не делал таких заявлений.

Издание со ссылкой на свои источники в парламенте пишет, что из России прозвучали призывы либо опровергнуть эти утверждения и подать в суд на газету, либо откровенно высказаться, после чего Симонян якобы решил отказаться от своих слов.

Газета «Жоховурд» также обратилась в Нацсобрание, чтобы парламент предоставил запись встречи: «Мы потребовали предоставить всю запись без монтажа. Если Симонян так уверен в своих утверждениях, то должен предоставить нам эту запись».

Отметим, что Симонян планирует подать в суд на еще одно издание – MediaHub. Автор статьи Ваге Макарян написал, что готов встретиться с Симоняном в суде.

MediaHub ранее писал, что после вышеназванной публикации в «Жоховурде» Пашинян «вылил на Симоняна ушат грязи», а посол Армении в РФ Гурген Арсенян был взбешен.

Источник: Sputnik-Армения