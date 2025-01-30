В Иреване намерены заключить соглашение с Баку и открыть коммуникации региона

Армения привержена намерению заключить мирное соглашение с Азербайджаном, открыть региональные коммуникации и провести делимитацию границ.

Об этом в Иреване на пресс-конференции с грузинским коллегой Макой Бочоришвили заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

«Мы стремимся подытожить процесс нормализации отношений с Азербайджаном. Повестка правительства неизменна: мы привержены мирной повестке. Это касается как мирного договора, так и разблокировки транспортных коммуникаций, делимитации и демаркации границы», - отметил глава МИД Армении.

Источник: ТАСС