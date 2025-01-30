Илон Маск раскрыл дату запуска роботакси Tesla

Компания Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси без водителей в Остине, штат Техас, уже в июне 2025 года, заявил Илон Маск в ходе телефонной конференции по итогам квартала.

Об этом сообщает издание The Verge.

«Мы хотим начать с малого, убедиться, что все работает как надо, постепенно расширяя сервис, уделяя первостепенное внимание безопасности как пассажиров, так и всех участников дорожного движения», — сказал Маск.

По словам Маска, беспилотные автомобили будут частью собственного автопарка Tesla, а не частных владельцев. (Ранее Маск обещал клиентам Tesla возможность добавлять свои автомобили в «Сеть Tesla» для предоставления услуг райдшеринга.) Они будут доступны для платных поездок и будут приезжать без водителя за рулем.

На протяжении многих лет генеральный директор Tesla подвергался критике за неоднократные обещания о скором появлении полностью автономных автомобилей, которые так и не были выполнены. Теперь сроки, озвученные Маском, значительно сократились.

«Это не какая-то далекая, мифическая перспектива, — заявил Маск. — Это буквально через пять-шесть месяцев».

В письме акционерам Tesla сообщила, что по состоянию на январь ее клиенты суммарно проехали более трех миллиардов миль, используя систему помощи водителю Full Self-Driving (Supervised). Tesla утверждает, что FSD (Supervised) — это предшественник полностью автономных автомобилей, но компания предупреждает клиентов о необходимости постоянно следить за дорогой, поскольку система не делает автомобиль автономным. Компания также заявляет, что в 2024 году увеличила вычислительные мощности для обучения ИИ более чем на 400 процентов.

Недавно компания опубликовала видео, на котором десятки автомобилей Model 3 и Model Y едут «без вмешательства человека». В автомобилях нет водителя-испытателя, они едут по закрытому участку заводских дорог Tesla протяженностью 1,2 мили. Маск заявил, что беспилотные автомобили Tesla скоро будут аналогичным образом работать на заводе компании в Техасе.