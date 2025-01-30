Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов - ФОТО

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде вручил свои верительные грамоты королю Виллему-Александру.

Об этом сообщили в азербайджанской дипмиссии в Амстердаме.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно активизации политического диалога, возможностей сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также о реализуемых по инициативе Азербайджана энергетических и транспортных проектах.

В центре внимания находились также вопросы, касающиеся региональной обстановки.

Дипломат проинформировал монарха о предвзятой кампании, проводимой против Азербайджана в ряде западных стран на фоне восстановления страной своей территориальной целостности, а также о позиции Баку по нормализации армяно-азербайджанских отношений.