Ираклий Кобахидзе едет в Армению с рабочим визитом
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня посетит Армению с рабочим визитом.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В Иреване у Кобахидзе состоится встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После переговоров в формате тет-а-тет они возглавят заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Кобахидзе едет в Армению вместе с правительственной делегацией.
Глава МИД Грузии Мака Бочорашвили прибыла в Иреван накануне. Она уже провела встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Источник: Новости-Грузия
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