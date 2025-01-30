Ираклий Кобахидзе едет в Армению с рабочим визитом

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня посетит Армению с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Иреване у Кобахидзе состоится встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После переговоров в формате тет-а-тет они возглавят заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кобахидзе едет в Армению вместе с правительственной делегацией.

Глава МИД Грузии Мака Бочорашвили прибыла в Иреван накануне. Она уже провела встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Источник: Новости-Грузия