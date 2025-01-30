Последние данные о зараженном оспой обезьян в Азербайджане

Пациент, инфицированный вирусом оспы обезьян, был выписан домой для амбулаторного лечения.

Как сообщили Report в TƏBİB, пациент завершил лечение в медицинском учреждении и выписан в удовлетворительном состоянии, передает 1news.az.

Напомним, что первый случай заражения оспой обезьян в Азербайджане был зафиксирован 18 января. Пациент, 22-летний гражданин Азербайджана, заразился вирусом во время поездки за границу с 2 по 11 января.

Через несколько дней после возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на недомогание, повышение температуры, высыпания с жидкостью в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

Симптомы заболевания и эпидемиологическая связь стали основанием для проведения лабораторного теста. Мазок с высыпаний пациента был исследован методом ПЦР, и результат показал положительный результат на вирус оспы обезьян. Это первый подтвержденный случай заболевания в Азербайджане.