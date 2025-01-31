Захарова предсказала экономический крах Армении из-за ее сближения с ЕС

Развитие отношений Армении с Европейским союзом (ЕС) — это ее суверенное право, но это приведет к потерям преференций и выгод от ЕАЭС.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает Лента.ру.

«Экспорт Армении сократится на 80 процентов с выходом из ЕАЭС», — спрогнозировала дипломат.

Она также отметила, что развитие связей Иревана с ЕС станет ударом по развитию Армении и может привести к тотальному обнищанию.

Захарова добавила, что в ЕС «ни о ком не думают, тем более, в условиях кризиса». Никаких послаблений со стороны Брюсселя Армении сделано не будет, заключила представитель МИД РФ.