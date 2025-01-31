Захарова предсказала экономический крах Армении из-за ее сближения с ЕС
Развитие отношений Армении с Европейским союзом (ЕС) — это ее суверенное право, но это приведет к потерям преференций и выгод от ЕАЭС.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает Лента.ру.
«Экспорт Армении сократится на 80 процентов с выходом из ЕАЭС», — спрогнозировала дипломат.
Она также отметила, что развитие связей Иревана с ЕС станет ударом по развитию Армении и может привести к тотальному обнищанию.
Захарова добавила, что в ЕС «ни о ком не думают, тем более, в условиях кризиса». Никаких послаблений со стороны Брюсселя Армении сделано не будет, заключила представитель МИД РФ.
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