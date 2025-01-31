Опубликованы результаты пробного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) опубликовал результаты пробного экзамена для поступления в магистратуру, который состоялся 19 января 2025 года.

Как сообщает 1news.az, экзамен включал электронные задания, среди которых были закрытые и кодируемые вопросы (всего 95 заданий). Участники смогли ознакомиться с ответами позднее в тот же день. Также были представлены результаты по эссе на иностранных языках, которые влияют на итоговый балл. В целом, участники могли набрать до 95 баллов за задания и 5 баллов за эссе.

Выпускники бакалавриата могут ознакомиться с результатами пробного экзамена по ссылке.