Пашинян назвал идею «реальной Армении» единственно возможной госстратегией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал идеологию «реальной Армении», границы которой совпадают с границами Армянской ССР, единственно возможной государственной стратегией.

«Я пришел к выводу, что, выбирая между «исторической Арменией» и «реальной Арменией», мы должны принять «реальную Армению» в качестве государственной стратегии для Республики Армения сегодня, завтра и навсегда. Именно это решение является единственным вариантом для защиты государственной долговечности Армении», - сказал Пашинян на пресс-конференции в Иреване.

Как ранее отмечал Пашинян, идеология «реальной Армении» подразумевает, что территория Армении совпадает с площадью территории республики в бытность ее в составе СССР. По его словам, этот подход должен стать инструментом развития идентичности.

Источник: ТАСС