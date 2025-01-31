Грузинский национальный легион, связанный с Украиной, имеет отношение к организации антиправительственных протестов в Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, Грузинский национальный легион. Это военная организация, которая является частью украинской армии», - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу.

Источник: РИА Новости