Кобахидзе озвучил условие для возобновления работы делегации Грузии в ПАСЕ

Грузинская делегация возобновит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если прекратится несправедливость в отношении страны.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Sputnik-Грузия.

Грузинская делегация отказалась от участия в сессиях ПАСЕ после принятия резолюции о признании ее полномочий с оговорками о назначении досрочных выборов и освобождении задержанных в ходе акций протеста до апреля 2025 года.

«Если несправедливость, неправильный подход и проблемы, которые мы видим в европейской бюрократии, прекратятся, мы, естественно, возобновим свою работу, хотя на данном этапе не видим в этом смысла», – заявил Кобахидзе.