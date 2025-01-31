Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне.

Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах в четверг сообщил телеканал CBS.

Как указал его собеседник, некоторые тела вынесло на берег, другие были найдены под водой. Специалисты полагают, что сейчас обнаружены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа. Как сказал источник телеканала, погибшие также могут находиться в хвостовой части самолета, которая по-прежнему остается недоступной для водолазов.