ЦАХАЛ сообщил о потере 842 человек в боях с ХАМАС

Армия обороны Израиля с начала обострения конфликта 7 октября 2023 года потеряла убитыми в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 842 человек.

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Согласно последним данным, опубликованным ЦАХАЛ, еще один израильский военнослужащий погиб в четверг в ходе боевых действий на Западном берегу реки Иордан, где военные еврейского государства с прошлой недели проводят антитеррористическую операцию. 20-летний старший сержант был убит в перестрелке с боевиками палестинского сопротивления в Дженине, еще пятеро военнослужащих получили ранения.

21 января пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские силовики приступили к проведению масштабной контртеррористической операции в районе города Дженин в северной части Западного берега Иордана.

27 января ЦАХАЛ информировал о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм, также расположенном в северной части Западного берега Иордана. В результате этих действий погибли несколько десятков палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходили и на Западном берегу реки Иордан.

С 19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, начался процесс освобождения заложников.

Источник: ТАСС