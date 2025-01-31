Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

31 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

В министерстве сообщили, что стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее.

"Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в САР на основе принципов безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны.

Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры договорились оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам.