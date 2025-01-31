Информация о подорожании хлеба с 1 февраля не соответствует действительности - ОБНОВЛЕНО

Распространяемые в социальных сетях сведения о повышении цен на хлеб с 1 февраля не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, одна из крупных компаний-производителей хлеба планирует выпуск нового варианта продукции.

Так, помимо привычного заводского хлеба весом 510 г, который продается по цене 55 гяпиков, с 1 февраля в продажу поступит новый вариант весом 620 г по цене 65 гяпиков.

Таким образом, сообщения о росте цен не соответствуют действительности - речь идет о появлении на рынке еще одного варианта продукта с другим весом.

22:00

С 1 февраля в Азербайджане ожидается повышение цен на хлеб.

Как передает globalinfo.az, в ряде столичных магазинов уже объявили о предстоящем подорожании хлеба на 5-10 гяпиков.

На заводе Nur çörəyi подтвердили эту информацию, пояснив, что рост цен связан не только с удорожанием производства, но и с увеличением веса продукции.

"При меньшем весе хлеб быстрее черствеет, поэтому мы решили увеличить его. Это повлияло на стоимость, поскольку цена хлеба на рынке определяется с учетом веса. В связи с этим с 1 февраля хлеб, который ранее стоил 50 гяпиков, будет продаваться за 55 гяпиков, а хлеб за 55 гяпиков - за 65 гяпиков. При этом вес хлеба за 50 гяпиков увеличится с 440-450 г до 500 г, а вес хлеба за 55 гяпиков - с 510 г до 620 г. Это позволит дольше сохранять его свежесть", - рассказали на заводе.