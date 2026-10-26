Хикмет Гаджиев: Баку сформировал повестку для нейтрализации антиазербайджанской пропаганды - ДОПОЛНЕНО

Баку ведет активную работу по противодействию дезинформационным кампаниям и формирует собственную информационную повестку на международной арене. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, с проблемами предвзятого освещения событий Азербайджан сталкивается на протяжении десятилетий.

«В частности, когда в начале 1990-х годов армянская сторона начала полномасштабную войну против Азербайджана, международные структуры подавали ситуацию так, словно эту войну начал сам Азербайджан. Когда же в ходе 44-дневной войны мы освободили наши земли от оккупации, все увидели, что культурное и историческое наследие Азербайджана на этих территориях полностью разрушено. Однако армянские структуры продолжали распространять информационные материалы, пытаясь переложить ответственность за эти разрушения на Азербайджан», — подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник президента также обратил внимание на то, что с распространением недостоверных сведений грешат даже ведущие мировые медиаресурсы.

«CNN, являясь международным и весьма авторитетным медиаорганом, несколько месяцев назад опубликовало материал с очень опасными элементами, которые способны навредить региональным отношениям. Мы обратились к правообладателям с требованием об опровержении. Более того, мы направили соответствующий иск в судебную систему ООН, однако пока не видим перспектив движения по этому делу», — отметил он.

Гаджиев указал на новые вызовы в медиасфере, с которыми сталкивается профессиональная журналистика в эпоху цифровых технологий.

«Мы видим, как искусственный интеллект и деструктивные силы вмешиваются в информационное поле, создавая манипулятивный контент, который затем находит отражение даже в профессиональных медиа», - резюмировал помощник Президента Азербайджана.

Х.Гаджиев также отметил, что западные СМИ ведут непрерывную дезинформационную кампанию против Азербайджана, регулярно публикуя недостоверные и манипулятивные материалы.

По его словам, информационные атаки со стороны некоторых западных медиаресурсов стали практически ежедневными.

«Западные медиа постоянно прибегают к дезинформации и манипуляциям. Практически каждый день в адрес моей страны пишутся статьи, запускаются новые темы для обсуждений. Почти 99 процентов этой информации абсолютно ложна», — подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что авторы подобных публикаций и структуры, стоящие за ними, избегают ответственности и игнорируют запросы о правовых и фактических основаниях своих утверждений.

«Когда мы спрашиваем, где здесь право и на каких вообще основаниях распространяются подобные сведения, ответа просто не поступает. Из-за этого возникает фундаментальный вопрос: где здесь ложь, а где правда, и к кому вообще обращаться за ответом?» - указал он.

Гаджиев добавил, что проблема распространения ложных сведений приобрела глобальный характер, а бороться с ней силами одного государства становится все сложнее.

«Борьба с подобной дезинформацией - задача далеко не из легких, от этого сейчас страдают все страны мира. Зачастую, когда пытаешься опровергнуть ложь или защититься от нее, сами эти попытки снова превращают в инструмент пропаганды», — резюмировал Хикмет Гаджиев.