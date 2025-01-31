Россия никак не может получить агреман своему новому послу в США

Подвижек с агреманом новому послу РФ в США нет, пауза Вашингтона постепенно приближается к тревожной зоне.

Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет. И, конечно, мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать из Вашингтона сигнал о положительном решении», - отметил замминистра.

Как подчеркнул Рябков, без посла любая дипмиссия функционирует не столь эффективно, как это требуется, тем более в такой точке, как столица США. «На старте новой администрации, я думаю, американская сторона тоже заинтересована в нормализации всех механизмов межгосударственного общения. Поэтому призываем обратить на данный сюжет должное внимание», - добавил он.

В конце ноября прошлого года в российских СМИ появились сообщения, что директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев может стать новым послом России в Вашингтоне и сменит на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова, которого президент РФ Владимир Путин освободил своим указом от обязанностей посла в США.

Официального подтверждения этой информации пока не было. В МИД РФ заявили ТАСС, что с кандидатурой руководителя диппредставительства давно определились, однако публично информацию не комментируют. О назначении в ближайшем будущем посла заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Агреман — это предварительное согласие правительства страны на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другой страны.