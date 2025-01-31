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Состоялась церемония открытия выставки «Тюркский мир» - ФОТО

First News Media23:20 - Сегодня
Состоялась церемония открытия выставки «Тюркский мир» - ФОТО

В Международном фонде тюркской культуры и наследия 31 января состоялась церемония открытия выставки народного художника Ашрафа Гейбати под названием «Тюркский мир».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившая на мероприятии президент фонда Актоты Раимкулова отметила, что представленные на выставке многофигурные и поэтические композиции отражают дух, традиции и быт тюркских народов.

Отметив, что фонд уделяет особое внимание реализации подобных проектов, А.Раимкулова сказала: «Эти работы возрождают образы выдающихся исторических личностей и героев эпосов тюркского мира - Деде Горгуда, Шаха Исмаила, Атиллы и других. Их разнообразие и тонко проработанные детали предлагают посетителям взглянуть на тюркское культурное наследие с иной призмы. Выставка очаровывает не только ценителей искусства, но и всех, кто хочет понять ценность тюркской истории, культуры и наследия. Наша цель - защитить нашу культуру и продвигать ее на международной арене».

Президент Азербайджанской культурной ассоциации «Симург» профессор Фуад Мамедов подчеркнул, что нынешняя выставка является грандиозным символом, обладающим объединяющей силой.

«Ашраф Гейбати - выдающийся художник, внесший ценный вклад в тюркский мир. Своими прекрасными творениями он знакомит мир не только с азербайджанской культурой и искусством, но и со всеми тюркскими народами. Творчество художника богато красочными и наполненными глубоким смыслом тюркскими символами», - добавил Ф.Мамедов.

Автор выставки Ашраф Гейбати заявил, что его миссия как художника - достойно продвигать тюркскую культуру в мире.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова наградила Ашрафа Гейбати за отражение на высоком уровне богатого тюркского культурного наследия в своих работах и за успешную организацию выставки «Тюркский мир».

Народный художник передал свое произведение в дар Международному фонду тюркской культуры и наследия.

В завершение гости ознакомились с экспозицией.

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