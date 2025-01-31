В Баку открылась выставка «Венгрия глазами азербайджанских художников» - ФОТО

Ambassador Cultural Club представил третью часть культурного проекта - выставку «Венгрия глазами азербайджанских художников», организованную посольством Венгрии в Азербайджане и Arts Council Azerbaijan; автор проекта - художник Дадаш Мамедов, куратор - Сона Гулиева.

Проект начался со встречи с послом Венгрии Тамашом Тормой, затем продолжился творческим воркшопом, где художники изучали культурные традиции Венгрии - на третьем этапе результаты этого вдохновляющего взаимодействия были представлены в рамках выставки, открывшейся 29 января в Ambassador Cultural Club.

Экспозиция включает работы таких талантливых азербайджанских художников, как Айнура Мустафаева, Ройя Гасанова, Эльшан Рзазаде, Лейли Мусеибова, Наиля Магеррамова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наргиз Гулиева, Руслан Рустамов, Севиндж Гянджали, Тарана Алиева, Гусейн Кенгерли, Севда Рустамова, Нигяр Алиева, Мяляк Аббасзаде.

Каждая работа отражает видение художника, его эмоции и интерпретацию богатого культурного наследия Венгрии, ставшего основным источником вдохновения.

С приветственными речами выступили посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма и автор проекта Дадаш Мамедов. Они подчеркнули, что искусство - это универсальный язык, способный объединять народы, стирая границы и создавая прочные мосты взаимопонимания. Посол отметил, что подобные инициативы не только раскрывают богатство культурного наследия, но и укрепляют дружеские связи между Венгрией и Азербайджаном, способствуя плодотворному сотрудничеству.

Основная цель проекта – показать силу искусства как инструмента культурного обмена и укрепления взаимопонимания между странами. Эта выставка является результатом успешного сотрудничества Arts Council Azerbaijan с посольством Венгрии, которое демонстрирует, как совместные культурные инициативы способны вдохновлять и объединять людей.

Для Ambassador Cultural Club важно продолжать развивать сотрудничество с дипломатическими миссиями, создавая новые проекты, которые служат мостом между культурами. В рамках этого проекта искусство стало языком, который объединяет традиции, вдохновляет на творчество и способствует укреплению международных связей.

Каждый желающий может стать частью этого яркого культурного события – вход на выставку «Венгрия глазами азербайджанских художников» свободный.

Отметим, что 1news.az осуществляет информационную поддержку данной выставки.