Ведомство Маска урезало финансирование программ инклюзивности США

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит Илон Маск, урезало финансирование федеральной политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) на сумму более чем $1 млрд.

«DOGE сэкономило налогоплательщикам более $1 млрд на сумасшедших DEI-контрактах», - написал Маск в Х.

После инаугурации 20 января президент Дональд Трамп подписал серию указов, в том числе и о закрытии всех программ инклюзивности и разнообразия в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского.

Как сообщала телекомпания NBC 23 января, федеральные служащие получили указание под угрозой наказания сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности, которых могла не заметить новая администрация.

Источник: ТАСС