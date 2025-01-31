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Венгрия через полгода наложит вето на санкции против России: Орбан назвал условие

First News Media12:37 - Сегодня
Венгрия через полгода наложит вето на санкции против России: Орбан назвал условие

Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности.

Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии (ЕК) требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ.

По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.

«Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если ЕК не выполнит гарантии, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец», - сказал Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что главным пунктом договоренностей являются переговоры о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Источник: РИА Новости

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