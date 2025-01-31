Лидер Сирии совершит свои первые официальные визиты в Саудовскую Аравию и Турцию

Ахмед аль-Шараа, официально объявленный президентом Сирии, начинает свои визиты за рубеж.

Как сообщает Yeni Şafak, Шараа совершит свои первые официальные визиты в Саудовскую Аравию и Турцию.

Согласно полученной информации, Шараа приедет в Турцию после своего визита в Саудовскую Аравию.

В ходе визита Ахмед аль-Шараа в Турцию, где он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, важнейшим пунктом повестки дня станет присутствие террористической организации РКК/YPG в Сирии.

Стало известно, что работа по составлению графика началась с объявлением Шараа президентом. Ожидается, что глава Сирии прибудет в Турцию в течение ближайших двух недель.