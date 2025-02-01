В Азербайджане завтра ожидается до 14 градусов тепла

Опубликован прогноз погоды на 2 февраля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, без осадков.

Ночью и утром возможен туман и небольшой моросящий дождь. Ветер юго-восточный, который вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем – 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 70-80%.

В остальных районах Азербайджана также без осадков, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью – 0-5° тепла, днем – 9-14° тепла. В горах ночью – 5-10° мороза, днем – 2-7° тепла.