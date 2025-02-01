Сняты ограничения ранее введенные на проспекте Бабека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Низаминском районе Баку сняты ограничения на движение, которые были введены ранее на проспекте Бабека.

Как сообщает 1news.az, об этом информирует Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

По данным ведомства, ограничения на движение по эстакаде в сторону центра города рядом с Baku Medical Plaza были сняты после завершения ремонтных работ на дороге.

14:00

В Низаминском районе, на проспекте Бабека (рядом с Baku Medical Plaza) соответствующим государственным органом проводятся ремонтные работы на дороге.

Как сообщает 1news.az информацию об этом распротранили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В связи с этим движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра ограничено.

Движение организовано по вспомогательной дороге.