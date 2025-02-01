USAID передадут под Госдеп?

Администрация президента США Дональда Трампа намерена лишить сокращенное Агентство США по международному развитию (USAID) независимости и передать его под контроль Госдепартамента, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждений.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, на этой неделе в Совете национальной безопасности прошли обсуждения по этой теме. Официальный представитель США подтвердил, что такой шаг обсуждался, но сказал, что никаких окончательных решений принято не было.

На прошлой неделе администрация заморозила иностранную помощь США, заявив, что проводит проверку, чтобы убедиться, что помощь, оказываемая по всему миру на десятки миллиардов долларов, соответствует внешней политике президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» и не является пустой тратой денег налогоплательщиков.

Один из источников сообщил, что Белый дом изучает юридические полномочия, которые Трамп может использовать для издания указа о прекращении независимости USAID, и что он может подписать такое распоряжение в ближайшее время.

Неясно, есть ли у Трампа юридические полномочия обойти Конгресс и отдать приказ о слиянии USAID с Госдепартаментом.