В РФ с 5 февраля начнут высылать нелегальных мигрантов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о двух связанных с совершенствованием миграционной политики изменениях, которые вступят в силу 5 февраля.
Об этом он написал в Telegram-канале.
Во-первых, начнет действовать закон, предусматривающий режим высылки нелегальных мигрантов. Во-вторых, «вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается».
Источник: ТАСС
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