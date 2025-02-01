В РФ с 5 февраля начнут высылать нелегальных мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о двух связанных с совершенствованием миграционной политики изменениях, которые вступят в силу 5 февраля.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Во-первых, начнет действовать закон, предусматривающий режим высылки нелегальных мигрантов. Во-вторых, «вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается».

Источник: ТАСС