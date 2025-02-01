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Мошенник из сети обманул паломников и присвоил их деньги

Фаига Мамедова16:45 - Сегодня
Мошенник из сети обманул паломников и присвоил их деньги

Сотрудники 30-го отделения Сураханского районного управления полиции выявили и задержали подозреваемого в мошенничестве, связанное с присвоением денежных средств граждан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, 28-летний Садиг Дадашзаде разместил в социальной сети TikTok объявление о паломничестве к святыням Ирака, предлагая свои услуги в качестве проводника.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник обманул 13 человек.

По данному факту проводится расследование.

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