Мошенник из сети обманул паломников и присвоил их деньги

Сотрудники 30-го отделения Сураханского районного управления полиции выявили и задержали подозреваемого в мошенничестве, связанное с присвоением денежных средств граждан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, 28-летний Садиг Дадашзаде разместил в социальной сети TikTok объявление о паломничестве к святыням Ирака, предлагая свои услуги в качестве проводника.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник обманул 13 человек.

По данному факту проводится расследование.