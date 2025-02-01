Новые подробности взрыва гранаты в Агдажабеди

Появились новые детали трагедии, произошедшей в поселке Хиндарх Агджабединского района, в результате взрыва гранаты, в котором погибли люди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, родители погибшего Натига Гулиева (2018 г.р.) работали в Баку, а за мальчиком присматривал его дед Шамиг, прозванный Князем. Отец ребенка, Намиг, узнав о случившемся, приехал в село накануне.

«После взрыва на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, которые вывели всех на улицу. Вход во двор был запрещен, никого не пускали – ни родственников, ни соседей. Люди не могли войти во двор до завершения расследования. Их пустили только после того, как тела были увезены на экспертизу. Осмотр завершился поздно ночью, и погибших похоронили сразу после того, как привезли тела», – сообщил источник.