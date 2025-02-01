Минобороны Турции поделилось новыми кадрами с совместных с азербайджанскими военными учений - ВИДЕО

Министерство национальной обороны Турции поделилось новыми кадрами с "Зимних учений-2025", в которых также принимают участие азербайджанские военнослужащие.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети X.

На кадрах показано выполнение сложных задач военными в сложных условиях в заснеженной горной местности.

В ведомстве отметили, что учения успешно продолжаются.

Отметим, что в "Зимних учениях-2025" принимают участие более 12 тысяч военнослужащих из разных стран, в том числе из Азербайджана.