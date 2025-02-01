Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на февраль 2025 года.

Согласно прогнозу, в зависимости от общей циркуляции атмосферы и синоптических процессов, иногда февраль бывает холоднее января.

Ожидается, что во втором месяце этого года среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах немного выше. Предполагается, что количество осадков за месяц будет близко к климатической норме. В первые дни февраля на территории страны ожидается относительно мягкая погода, преимущественно без осадков.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-7 градусов тепла (ночью - 1-6 градусов выше нуля, в некоторые дни - 2-5 градусов ниже нуля, днем - 8-13 градусов тепла, в некоторые дни - 1-5 градусов мороза), что близко к климатической норме и немного превышает ее. Ожидается, что количество осадков за месяц будет близко к климатической норме (норма 21-24 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура составит 1-4 градуса тепла (ночью - 5-10, в отдельные дни - 13-18 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы и немного выше ее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме - 11-29 мм.

В Ханкенди, Шуше, Гёранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит от 2 градусов мороза до 2 тепла (ночью - 0-5, в отдельные дни - 7-12 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также будет близким к климатической норме - 21-36 мм.

В Восточном Зангезуре: Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачыне, Зангилане среднемесячная температура составит 1-4 градуса тепла (ночью - 0-5, в отдельные дни - 10-15 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы. Месячное количество осадков также будет близким к климатической норме - 24-32 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере, Физули среднемесячная температура составит 3-6 градусов тепла (ночью - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в отдельные дни - 5-10 градусов мороза, днем - 8-13, в некоторые дни - 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме и немного выше ее. Месячный объем осадков также будет в пределах климатической нормы - 15-36 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмайыллы, Агсу, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре среднемесячная температура составит 1-4 градуса тепла (ночью температура - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в отдельные дни - 5-10 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла, в некоторые дни - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в горной местности ночью - 5-10, в отдельные дни - 15-20, днем - 0-5 градусов ниже нуля), что близко к климатической норме или на 1 градус превысит ее. Месячный объем осадков также будет близким к климатической норме - 24-55 мм.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне, Нефтчале среднемесячная температура составит 4-7 градусов тепла (ночью - 1-6 градусов тепла, в отдельные дни - 3-8 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в некоторые дни - от 2 градусов мороза до 3 тепла), что близко к климатической норме и немного выше ее. Месячный объем осадков также будет близким к климатической норме - 21-35 мм.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре, Джалилабаде среднемесячная температура составит 3-7 градусов тепла (ночью - 1-6 градусов тепла, в отдельные дни - 0-5 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла, в отдельные дни - от 2 градусов мороза до 3 тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в отдельные дни - 5-10 градусов ниже нуля, днем - 2-6 градусов тепла, в некоторые дни - 0-3 градуса ниже нуля), что близко к климатической норме и немного выше ее. Месячный объем осадков также будет близким к климатической норме - 44-105 мм.