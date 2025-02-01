 Прогноз погоды в Азербайджане на февраль | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

First News Media20:40 - Сегодня
Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на февраль 2025 года.

Согласно прогнозу, в зависимости от общей циркуляции атмосферы и синоптических процессов, иногда февраль бывает холоднее января.

Ожидается, что во втором месяце этого года среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах немного выше. Предполагается, что количество осадков за месяц будет близко к климатической норме. В первые дни февраля на территории страны ожидается относительно мягкая погода, преимущественно без осадков.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-7 градусов тепла (ночью - 1-6 градусов выше нуля, в некоторые дни - 2-5 градусов ниже нуля, днем - 8-13 градусов тепла, в некоторые дни - 1-5 градусов мороза), что близко к климатической норме и немного превышает ее. Ожидается, что количество осадков за месяц будет близко к климатической норме (норма 21-24 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура составит 1-4 градуса тепла (ночью - 5-10, в отдельные дни - 13-18 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы и немного выше ее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме - 11-29 мм.

В Ханкенди, Шуше, Гёранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит от 2 градусов мороза до 2 тепла (ночью - 0-5, в отдельные дни - 7-12 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также будет близким к климатической норме - 21-36 мм.

В Восточном Зангезуре: Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачыне, Зангилане среднемесячная температура составит 1-4 градуса тепла (ночью - 0-5, в отдельные дни - 10-15 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы. Месячное количество осадков также будет близким к климатической норме - 24-32 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере, Физули среднемесячная температура составит 3-6 градусов тепла (ночью - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в отдельные дни - 5-10 градусов мороза, днем - 8-13, в некоторые дни - 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме и немного выше ее. Месячный объем осадков также будет в пределах климатической нормы - 15-36 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмайыллы, Агсу, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре среднемесячная температура составит 1-4 градуса тепла (ночью температура - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в отдельные дни - 5-10 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла, в некоторые дни - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в горной местности ночью - 5-10, в отдельные дни - 15-20, днем - 0-5 градусов ниже нуля), что близко к климатической норме или на 1 градус превысит ее. Месячный объем осадков также будет близким к климатической норме - 24-55 мм.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне, Нефтчале среднемесячная температура составит 4-7 градусов тепла (ночью - 1-6 градусов тепла, в отдельные дни - 3-8 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в некоторые дни - от 2 градусов мороза до 3 тепла), что близко к климатической норме и немного выше ее. Месячный объем осадков также будет близким к климатической норме - 21-35 мм.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре, Джалилабаде среднемесячная температура составит 3-7 градусов тепла (ночью - 1-6 градусов тепла, в отдельные дни - 0-5 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла, в отдельные дни - от 2 градусов мороза до 3 тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 тепла, в отдельные дни - 5-10 градусов ниже нуля, днем - 2-6 градусов тепла, в некоторые дни - 0-3 градуса ниже нуля), что близко к климатической норме и немного выше ее. Месячный объем осадков также будет близким к климатической норме - 44-105 мм.

Поделиться:
465

Актуально

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Спорт

Азербайджанский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема, одолев в ...

Политика

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в ...

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное ...

Общество

Открытие представительства Общины Западного Азербайджана в Карсе может внести вклад в реализацию Концепции возвращения

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Специальное предложение Azercell ко «Дню молодежи»!

В Азербайджане 24-летний мужчина женился на 50-летней женщине - ВИДЕО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Суд принял решение в отношении хирурга Санана Мехтиева, обвиняемого по делу о смерти Назрин Мансуровой

Похоронены погибшие в результате взрыва гранаты в Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

В Баку пациент скончался после процедуры промывания кишечника

В двух столичных районах завтра возникнут перебои в газоснабжении

Последние новости

Азербайджанский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема, одолев в финале француза

Сегодня, 22:25

СМИ: в Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

Сегодня, 22:00

Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон

Сегодня, 21:30

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в Иране - ФОТО

Сегодня, 21:20

МВД Грузии предупредило об уголовной ответственности за блокировку автодорог

Сегодня, 21:10

Открытие представительства Общины Западного Азербайджана в Карсе может внести вклад в реализацию Концепции возвращения

Сегодня, 21:00

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов

Сегодня, 20:50

Прогноз погоды в Азербайджане на февраль

Сегодня, 20:40

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Ирана региональное сотрудничество - ФОТО

Сегодня, 20:20

Специальное предложение Azercell ко «Дню молодежи»!

Сегодня, 20:15

Минобороны Турции поделилось новыми кадрами с совместных с азербайджанскими военными учений - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Хакан Фидан совершит официальный визит в Катар

Сегодня, 19:55

Рассмотрены новые возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями - ФОТО

Сегодня, 19:40

По заказу AMADA в прошлом году за пределами страны были взяты тесты у 22 спортсменов

Сегодня, 19:25

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Азербайджане 24-летний мужчина женился на 50-летней женщине - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Новые подробности взрыва гранаты в Агдажабеди

Сегодня, 18:45

Состоялась акция по посадке деревьев, посвященная Дню молодежи - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 18:10

Временно изменена схема движения этого маршрута

Сегодня, 18:00
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50