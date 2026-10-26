Неделя начинается с пробок: на 14 улицах и проспектах Баку затруднено движение

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Сабунчинско-Забратское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

10. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

14. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.