Сборная Азербайджана проведет два матча на ЧМ U-15 в Баку

Сборная Азербайджана сегодня проведет еще два матча на чемпионате мира и фестивале U-15, организованных в Баку.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова в 11:30 встретится со сборной Израиля.

Второй матч национальная команда U-15 проведет против сборной Гаити в 18:15.

Обе встречи состоятся на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

Напомним, что ранее сборная Азербайджана U-15 обыграла Тимор-Лесте (6:0) и Андорру (1:0), однако уступила Австралии (1:3).

В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены ФИФА из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч турнира состоится в Бакинском кристальном зале.