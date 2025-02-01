Трамп пригласил президента Египта посетить Вашингтон

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с главой американской администрации Дональдом Трампом. Как сообщила канцелярия египетского лидера, Трамп пригласил ас-Сиси посетить Вашингтон с официальным визитом и встретиться с ним в Белом доме.

"Трамп направил президенту открытое приглашение посетить Вашингтон и встретиться с ним в Белом доме", - говорится в тексте, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Со своей стороны ас-Сиси пригласил Трампа "посетить Египет при первой возможности, чтобы укрепить стратегические отношения между странами и обсудить проблемы и кризисы, с которыми сталкивается Ближний Восток". Кроме того, он предложил президенту США принять участие в открытии нового Египетского музея.

"Оба президента выразили свою заинтересованность в достижении мира и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркивается в тексте. Египетский лидер "подчеркнул важность достижения прочного мира в регионе, отметив, что международное сообщество рассчитывает на способность президента Трампа достичь постоянного и исторического мирного соглашения, которое положит конец состоянию конфликта, существовавшего в регионе на протяжении десятилетий".

По сообщению канцелярии, стороны также обсудили "двусторонние, региональные и международные вопросы", "необходимость укрепления экономических и инвестиционных связей между странами и сотрудничество в области водной безопасности". Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Источник: ТАСС