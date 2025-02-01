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Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы

First News Media22:40 - 01 / 02 / 2025
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы

США считают, что на Украине важно провести выборы.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на специального посланника Соединенных Штатов Америки по Украине Кита Келлога.

«США настаивают на том, чтобы Украина организовала выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет достичь перемирия с Россией в ближайшие месяцы», — отмечается в сообщении.

Келлог подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Источник: Gazeta.ru

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