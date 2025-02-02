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ЦАХАЛ открыл огонь в Газе из-за нарушения условий перемирия

First News Media19:50 - Сегодня
ЦАХАЛ открыл огонь в Газе из-за нарушения условий перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что самолет израильских военно-воздушных сил открыл огонь в сторону автомобиля, двигавшегося на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боевых действий и освобождении заложников.

"Самолет открыл огонь для остановки подозрительного транспортного средства, которое двигалось на север из центральной части сектора Газа по несогласованному маршруту, тем самым нарушая рамки соглашения [о прекращении огня]", - говорится в заявлении.

В армии отметили, что "перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", среди которых военные перечислили "использование наблюдения с воздуха" и применение высокоточного оружия. "ЦАХАЛ вновь призывает жителей Газы соблюдать инструкции и избегать приближения к войскам", - добавили в пресс-службе.

Израильские военные отметили, что ЦАХАЛ "стремится полностью выполнять условия соглашения по возвращению заложников", но "готов к любому развитию событий" и "продолжит предпринимать все необходимые действия для предотвращения любой непосредственной угрозы солдатам".

Источник: ТАСС

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