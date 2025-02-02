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В Калифорнии произошел взрыв на нефтезаводе, есть пострадавшие - ВИДЕО

First News Media10:00 - Сегодня
В Калифорнии произошел взрыв на нефтезаводе, есть пострадавшие - ВИДЕО

В Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, во время которого пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом пишет The Mercury News.

По данным газеты, инцидент произошел на Shell Avenue. Журналисты узнали, что к взрыву и масштабному возгоранию привела утечка углеводородов. Только через три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции, отметили корреспонденты.

Трое сотрудников предприятия получили легкие травмы, всех работников НПЗ эвакуировали. Власти перекрыли улицу, где произошел инцидент, для всего движения.

Источник: Gazeta.ru

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