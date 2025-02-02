В Египте лев напал на сотрудника зоопарка

В городе Эль-Файюм, расположенном в одноименной провинции Египта, лев напал на сотрудника зоопарка.

Мужчину спасти не удалось, сообщает газета Youm7.

По информации издания, работник, которому было 47 лет, выполнял функции охранника в зоопарке.

В день инцидента он потерял равновесие и упал в вольер к льву. Животное набросилось на него и несколько раз укусило за голову.

Согласно сообщению канала, прибывшие на место происшествия правоохранительные органы открыли огонь по зверю.

В связи с этим инцидентом власти Эль-Файюма приняли решение временно закрыть зоопарк.