СК Армении задержал автора поста об исполненной в центре Еревана песне на азербайджанском

Задержан автор поста на Facebook*, сопровождаемого видеозаписью с площади Республики в Ереване, на которой группа лиц исполняет на азербайджанском языке песню "Карабах".

В своем посте, сделанном 30 января, руководитель НПО "Независимый центр стратегических исследований" Г. Б. (Следком указывает лишь инициалы, но в соцсетях его коллеги пишут, что это Гариб Бабаян — ред.), приложил видео, назвав поющих на нем лиц азербайджанцами.

Как установили в СНБ, запечатленные на видео лица являются гражданами Ирана. Они находились в Армении с 30 декабря по 3 января в качестве туристов. Армянские силовики назвали их имена: Милад Каграманиафшар, Бехзад Гафари Шабанлоу, Мехди Мохаммади, Хамед Азизи Малеки и Надер Гафари. СНБ также заявила, что в записи содержались элементы разжигания нетерпимости и ненависти, в связи с чем передала материалы в Следственный комитет.

На этом основании СК возбудил дело, отмечая, что утверждение в посте сопровождалось "призывами к ненависти в адрес властей и правоохранительных органов республики".

Бабаян задержан, подано ходатайство о его аресте.

Источник: sputniknews.ru