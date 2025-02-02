Израильская армия ликвидировала 50 террористов на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия уничтожила 50 террористов и задержала более 100 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности в ходе операции на севере Западного берега реки Иордан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Сообщается, что в результате авиаударов в ходе первоначальных операций было уничтожено более 15 террористов, а в ходе оперативных мероприятий было уничтожено не менее 35 террористов.